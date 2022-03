"Morda bi me uspavalo, če bi vsak dan gledal svoje kolajne" #video SiOL.net Tim Mastnak je pred tremi tedni, na slovenski kulturni praznik, s srebrno olimpijsko medaljo na olimpijskih igrah dokazal to, kar je že dolgo vedel. Da spada v sam vrh deskanja paralelnih disciplin. Upa, da je s tem tudi zvezi dokazal, da njegov način dela prinaša sadove in da ga ne namerava spreminjati. Na prihodnost alpskega deskanja v Sloveniji gleda vse prej kot z optimizmom.

Sorodno





Oglasi