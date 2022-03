EK: Izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost prvo leto uspešno Energetika.NET Evropska komisija je v torek objavila prvo letno poročilu o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del instrumenta NextGenerationEU. Poročilo kaže, da je bil dosežen velik napredek, in potrjuje, da se mehanizem, ki je bil sprejet februarja lani in v okviru katerega so bila izvedena prva redna izplačila v decembru, dobro izvaja.

