Rebeka Dremelj je obiskala to svetovno atrakcijo. Poglejte, kako uživajo! TOčnoTO.si Rebeka Dremelj je zimske počitnice z družino izkoristila maksimalno. Slovenska pevka in podjetnica je z družino odpotovala v Francijo, kjer so obiskali slavni Disneyland. V znanem zabaviščnem parku je mnogo atrakcij, gledaliških predstav, zabavnih voženj in znana parada. Vse so obiskali in se zelo zabavali. Zagotovo pa je bil ta izlet všeč njenima hčerama Sii […] Rebeka Dremelj je obiskala to sveto...

Sorodno





















Oglasi