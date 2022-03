Bradati zvezdnik spet navdušil, drama v Milwaukeeju #video SiOL.net V noči na četrtek ni bilo v ligi NBA na delu nobenega Slovenca. Denver je brez poškodovanega Vlatka Čančarja doma priznal premoč Oklahoma Cityju, Luka Dončić (Dallas) in Goran Dragić (Brooklyn) pa bo se pripravljata na petkova izziva. Vodilni Phoenix je nadigral Portland in prekinil niz dveh zaporednih porazov, James Harden je debitiral na domači tekmi Philadelphia 76ers in se izkazal proti New Yorku, junak razburljivega srečanja v Milwaukeeju, na katerem je Miami zapravil prednost 14 točk, pa je postal Jrue Holiday.

