Koronavirus v Sloveniji: to so zadnji podatki SiOL.net V sredo so v Sloveniji ob 1.586 PCR-testih in 11.699 hitrih antigenskih testih potrdili 1.823 okužb s sars-cov-2, kar je 524 primerov manj kot prejšnjo sredo (2347). Po oceni NIJZ je v državi 30.524 primerov aktivnih okužb oz. 2.679 manj kot dan prej.

