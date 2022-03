Na konec zastojev v predoru Karavanke bomo čakali še pet let RTV Slovenija Gradnja druge cevi edinega slovenskega enocevnega in najdaljšega cestnega predora Karavanke je pri novem mejniku, saj je izkopana polovica. Turški izvajalec Cengiz se drži terminskega načrta, zamud ni. Promet bo po obeh ceveh normalno stekel čez pet let.

