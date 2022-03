Piše: Matej Markič V članku bom obravnaval in predstavil podobnosti med agresivnimi, militarističnimi in imperialističnimi težnjami Sovjetske zveze v obdobju njenega obstoja med leti 1917 in 1991 ter današnjemu vojaškemu nastopanju Ruske federacije na mednarodnem parketu, prav tako v celotnem obdobju njenega obstoja, torej od leta 1991 do danes. V članku bom najprej predstavil kako sta obe državi ...