Enis Kočan, ki se je več let skrival v Španiji, že v koprskem zaporu RTV Slovenija Španski organi so Enisa Kočana, ki so ga iskali zaradi domnevne vpletenosti v tihotapljenje dobrih 300 kilogramov heroina, zaseženega v Luki Koper aprila 2018, v četrtek izročili Sloveniji. Kočana so nato predali koprskim pravosodnim policistom.

