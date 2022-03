1200 prebežnikov skušalo prečkati mejo španske enklave v Maroku RTV Slovenija Približno 1200 prebežnikov je poskušalo prečkati mejo španske enklave Melilla v Maroku, so sporočile lokalne oblasti. To je že drugi tak poskus v zadnjih 24 urah. Dan prej je rekordnih 2500 prebežnikov poskušalo prečkati mejo, skoraj 500 je to uspelo.

Sorodno Oglasi