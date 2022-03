Potrjen je predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) Študent Državni zbor je sprejel predlog Zakona za urejanje položaja študentov. Poslanci in člani Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, šport in mladino s z osmimi glasovi za in nobenim proti potrdili predlog zakona. Prišlo je do nekaterih tehničnih popravkov in vsebinskih sprememb. Predlog zakona je oblikovala Študentska organizacija Slovenija, ki se zahvaljuje podpornikom ...

