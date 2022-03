Uradno: Verstappen podaljšal z Red Bullom do leta 2028 SiOL.net Aktualni prvak formule 1 Max Verstappen je podaljšal sodelovanje z moštvom Red Bull za pet let, vsako leto pa naj bi po poročanju nizozemskega časnika De Telegraaf zaslužil med 40 in 50 milijonov evrov. Tako bo 24-letni Nizozemec tekmoval za Red Bull vsaj do leta 2028.

