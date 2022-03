Resolucija o potresni odpornosti stavb v javni obravnavi do konca marca RTV Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor je z namenom izboljšanja potresne varnosti pripravilo osnutek Resolucije o potresni odpornosti stavb. Ta oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji. Osnutek bo v javni obravnavi do 31.

Sorodno

Oglasi Omenjeni potres Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Jani Möderndorfer

Andrej Šter

Anže Kopitar