Janša jasno zatrdil, da SDS ne vpliva na poslovanje NTV24 in Nove hiše in nima tega namena Politikis Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje SDS, je danes zaslišala predsednika vlade in SDS Janeza Janšo. Slednji je zanikal, da bi stranka SDS v preteklosti kakorkoli vplivala na poslovanje podjetij NTV24, saj gre za delniško družbo, niti na poslovanje podjetja Nova Hiša, ki izdaja spletni portal Nova24tv.si “Če ima kakšen član SDS kje […]

