Ob Zormanu poleg Kavtičnika še Žvižej in Škof 24ur.com Novi selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je danes obelodanil seznam igralcev za bližnji tekmi z Italijo v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023. V njegovem strokovnem štabu sta po novem še njegova dolgoletna reprezentančna soigralca Luka Žvižej in Gorazd Škof.

Sorodno



















Oglasi