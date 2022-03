Šempetranke za zeleno mizo do tretjega mesta Sportal S tremi zaostalimi tekmami 15. kroga se je končal redni del 1. DOL za ženske. Potem ko je bilo že nekaj časa jasno, da bo končnico iz najboljšega položaja začel Calcit Volley, z drugega pa Nova KBM Branik, pa so tretje mesto osvojile odbojkarice Sip Šempetra. Čeprav so v sredo izgubile odločilno tekmo za tretje mesto proti GEN-I Volleyju, so nato le zmagale za zeleno mizo, ker je za gostje zaigral...

Sorodno Oglasi Omenjeni Braslovče

Luka Koper

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Anamarija Lampič

Jani Möderndorfer

Andrej Šter