Opozorila pred slabšanjem položaja žensk: 8. marca organiziran shod 24ur.com Več društev, nevladnih organizacij in sindikatov za 8. marec napoveduje shod na Kongresnem trgu v Ljubljani, na katerem bodo predstavili položaj žensk v Sloveniji in svoje zahteve. V javnem pismu opozarjajo, da se položaj žensk v naši državi slabša. Ženske pozivajo, da se udeležijo volitev 24. aprila in poskrbijo, da se sliši njihov glas.

