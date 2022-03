(FOTO) 7 slavnih parov, ki so se razšli in spet našli - in so še vedno skupaj! Govori.se Pred dnevi so zakrožile govorice, da igralca Jason Momoa in Lisa Bonet skušati zakrpati svoj zakon, ki se je znašel v krizi, mi pa smo poiskali še nekaj slavnih parov, ki so dali ljubezni drugo priložnost.

Sorodno

Oglasi