Slovenska kriminalistična policija je uspešno zaključila ciljno iskanje 51-letnega državljana Srbije, ki je bil na okrožnem sodišču v Šabcu v Srbiji obsojen na 12 let zaporne kazni za kazniva dejanja spolnega nasilja nad otrokom, ogrožanja varnosti, izdelave, posesti in prikazovanja pornografskega materiala in izkoriščanja mladoletnih oseb za pornografijo po veljavnem Kazenskem zakoniku Srbije. Zo...