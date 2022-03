Svarilo Rusom: To zgradbo pustite pri miru, da ne bo katastrofe SiOL.net Ruska vojska naj bi v zadnjih 24 urah obkolila jedrsko elektrarno Zaporožje. To je prižgalo alarme v Mednarodni agenciji za jedrsko varnost, ki Rusijo poziva, naj to in druge ukrajinske nuklearke pusti pri miru oziroma ne stori ničesar, kar bi lahko ogrozilo njihovo normalno delovanje. Katastrofalna nesreča, ki bi podobno kot Černobil leta 1986 ogrozila Evropo, se lahko med vojno vihro v jedrski elektrarni namreč zgodi ne le zgolj ob zadetku rakete, temveč tudi na druge načine.

