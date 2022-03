Iz gradbenega kontejnerja izginilo za 4500 evrov orodja Primorske novice Včeraj dopoldne so policisti prejeli obvestilo o nedavnem vlomu v gradbeni kontejner ene od gospodarskih družb pri izviru Hublja na območju Ajdovščine. Po do sedaj zbranih podatkih je neznani storilec iz zabojnika ukradel različno orodje, in sicer udarne vrtalnike, udarno električno kladivo znamke makita, električno krožno žago, motorno žago znamke stihl. Prav tako so ugotovili, da ...

