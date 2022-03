Po zgražanju občanov, ki so nam v uredništvo poslali fotografije ruske zastave, ki je še v ponedeljek plapolala poleg Doma na Vidmu, kjer je imel svoje prostore ruski konzulat, in po našem poročanju o tem v torek je ilirskobistriška občina rusko zastavo le odstranila, konzulat pa zaprla. Kot navaja župan Emil Rojc, so čakali, da začnejo veljati sklepi vlade.