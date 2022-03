Kanye West v videospotu ugrabil in pokopal figuro Peta Davidsona 24ur.com Raperja Kanyeja Westa očitno ne more nihče ustaviti, saj se na vse moči trudi osvojiti nazaj svojo (še neuradno) nekdanjo ženo Kim Kardashian. Po več tednih javnega norčevanja iz Peta Davidsona, s katerim se starleta trenutno sestaja, je sedaj šel celo tako daleč, da je v videospotu za novo pesem Eazy uporabil komikovo figuro iz plastelina, ki jo je ugrabil in posadil v zemljo.

