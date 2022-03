Selitev v Beograd Dnevnik Zaključni turnir najboljših štirih ekip košarkarske lige bo v Beogradu namesto v Berlinu. Nov je tudi termin, in sicer od 19. do 21. maja. Razlog za prestavitev so covid omejitve v Nemčiji, ki ne dovoljujejo prisotnosti gledalcev na tribunah....

