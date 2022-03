Gruzija in Moldavija uradno vložili prošnjo za članstvo v EU RTV Slovenija Gruzija in Moldavija sta uradno vložili prošnjo za članstvo v EU. Državi sta se za to potezo odločili, potem ko je Evropski parlament ta teden po ruskem napadu na Ukrajino pozval, da Ukrajina čim prej dobi status države kandidatke.

