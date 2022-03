Pogrešan je Martin, teče iskalna akcija, policisti prosijo za pomoč Lokalec.si Na širšem območju Semiča od srede popoldne poteka iskalna akcija za pogrešanim 63-letnim Martinom Šukljetom. Od doma je odšel v ponedeljek dopoldne. Območje, kjer bi se lahko nahajal, pregleduje več kot 40 oseb, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Poleg policistov iz Črnomlja in Metlike v iskalni akciji sodelujejo tudi gasilci, lovci, znanci in prijatelji, vodniki službenih psov policije ...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Nika Križnar

Cene Prevc

Anže Lanišek

Timi Zajc