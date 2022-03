Križnarjeva in Bogatajeva znova na stopničkah v Lillehamerju, zmaga Kramerjevi 24ur.com Na skandinavski turneji Raw Air je bila na sporedu druga tekma za smučarske skakalke za točke svetovnega pokala. Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je v Lillehammerju zasedla drugo mesto, Urša Bogataj pa tretje. Zmagala je Avstrijka Marita Kramer. Do točk so se dokopale še Špela Rogelj (14.), Jerneja Brecl (15.) in Maja Vtič (22.). Nika Križnar je prevzela vodstvo v skupnem seštevku turne...

