Ministrstvo bo za dodatne investicije v zdravstvu do leta 2025 zagotovilo več kot 180 milijonov evrov Lokalec.si Vlada je na današnji seji v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrstila osem novih investicij na področju zdravstva. Med drugim bodo širili onkološko dejavnost v UKC Maribor in sofinancirali več energetskih sanacij, so sporočili z ministrstva za zdravje, ki bo za projekte zagotovilo skupno več kot 180 milijonov evrov. Prva od novih investicij je ureditev izolacijskega oddelka Klinike G ...

Sorodno Oglasi