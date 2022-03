Po streljanju zagorela največja nuklearna elektrarna v Evropi SiOL.net Deveti dan vojne iz Ukrajine poročajo o požaru v nuklearni elektrarni Zaprožje. Zagorelo je potem ko so Rusi na elektrarno streljali z vseh strani, so objavile ukrajinske oblasti. Rusi so bombardirali tudi Černiv, umrlo je najmanj 33 ljudi.

