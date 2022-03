Marta Kos: "Doživljamo retradicionalizacijo družbe" RTV Slovenija "Nič ni narobe, če ženska rodi otroka in ostane doma, če sama to želi. Če pa je prisiljena ostati doma ali pa iti za štedilnik, ker tako želi njen mož ali ker nima možnosti, da bi bilo drugače, pa je to problematično," je prepričana Marta Kos.

