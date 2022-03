Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Sindikati so se odločili odstopiti od napovedane stavke pred volitvami in jo prestavljajo na čas po volitvah. “V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ne pristajamo na to, da vlada zlorabi sindikate za doseganje svojih ciljev v volilni kampanji, zato smo se odločili, da pred volitvami ne bomo izvajali stavkovnih aktivnosti,” so dejali. Nasle ...