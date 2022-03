Ranko Babić razkril zmoto #video SiOL.net V prvi oddaji kviza Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se v ugibanju let preizkusila Ana Maria Mitič in Ranko Babić, ki je med snemanjem razkril, da mnogi zmotno mislijo, da je poročen.

Sorodno Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Nika Križnar

Urša Bogataj

Aleksander Čeferin