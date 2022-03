Junakinja slovenke zmage proti Severni Makedoniji: To je zelo lepa popotnica za naprej 24ur.com Uspešno nadaljevanje nastopov ženske članske rokometne izbrane vrste v reprezentančnem pokalu EHF Euro. V dvorani Zlatorog v Celju so izbranke Dragana Adžića gostile zasedbo Severne Makedonije in po dveh porazih proti Norveški zabeležile premierno zmago v tekmovanju. Po dramatični končnici so za gol premagale tekmice, s katerimi se bodo konec tedna udarile še enkrat. Tokrat v Skopju.

