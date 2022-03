'Ne gre za humanitarno krizo, gre za humanitarno katastrofo velikih razsežnosti' 24ur.com Za pogumnimi obrazi mater, ki so morale moške pustiti na bojišču, in z otroki čakajo na vlake in avtobuse, se skriva strah. "To, točno kar vidimo tukaj v Lvovu na železniški postaji, so posledice vojne. Ne samo tisto, kar je na sami fronti. To je tisto pravo človeško trpljenje – ne gre za humanitarno krizo, gre za humanitarno katastrofo velikih razsežnosti," iz Ukrajine poroča naš novinar Jure Te...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Poljska

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Igor E. Bergant

Aleksander Čeferin