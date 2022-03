Janez Janša v sinočnji Tarči “prepoznal skupino ekstremističnih pro ruskih ljudi na nacionalni televiziji”….”vendar ne prevzema odgovornosti za njihova dejanja” topnews.si “Opravičujemo se našim partnerjem v EU in NATO predvsem pa ljudem, ki trpijo zaradi ruske invazije v Ukrajini , vendar slovenska vlada nima vpliva na RTV in ne prevzema odgovornosti za njihova dejanja,” je Janez Janša zapisal na Twitterju v opravičilo “zahodnim zaveznikom”. A group of extremist pro russian people on the national @RTV_Slovenija seized […]...

Sorodno











Oglasi