Velika nevarnost zdrsa zurnal24.si Na Zelenici je včeraj opoldne padel in se lažje poškodoval planinec. Intervenirali so gorski reševalci GRS Tržič, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v dolino. V povezavi z omenjeno nesrečo so danes s Policijske uprave Kranj pozvali k posebni previdnosti pri gibanju v gorah.

