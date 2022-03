Tretji posvet o mednarodnem sodelovanju na področju vode Vlada RS Generalni direktor za multilateralo in razvojno sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve Igor Jukič je nagovoril udeležence tretjega posveta o mednarodnem sodelovanju na področju vode, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor. Predstavniki ministrstev in slovenske stroke so razpravljali o prednostnih nalogah in morebitnih novih oblikah sodelovanja, ki bi temeljile na slovenskem znanju in dobrih praksah.

