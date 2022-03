Minister dr. Simoniti na posvetu o predlaganih izboljšavah na področju AV kulture Vlada RS Danes poteka virtualni posvet o spremembah zakonske ureditve Slovenskega filmskega centra in področja avdiovizualne kulture. S posvetom začenjamo javno razpravo o predlogu Zakona o Slovenskem filmskem in avdiovizualnem centru, ki je v javni obravnavi do 4. aprila 2022. Udeležence posveta je nagovoril minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

