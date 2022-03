Vojna v Ukrajini navzgor potiska tudi cene pšenice, tako da nekatere vrste te žitarice beležijo najvišje ravni po letu 2008. Rusija in Ukrajina sta namreč zelo pomembni izvoznici in skupaj skrbita za skoraj 30 odstotkov vsega svetovnega izvoza pšenice. Terminske pogodbe za pšenico Chicago (Soft Red Winter Wheat) so na borzi Chicago Board of Trade (CBOT) v četrtek prvič po letu 2008 presegle 11 do ...