Minister Podgoršek z županoma Pirana in Izole o črpanju sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo Vlada RS Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na terenskem obisku v Slovenski Istri. Z županoma Pirana Đeniem Zadkovićem in Izole Danilom Markočičem se je pogovarjal o ribištvu in z njim povezanih temah. V Izoli si je ogledal tudi ribiško infrastrukturo. Popoldne pa je obiskal Posestvo Berce v Dornberku.

