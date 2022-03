Vabljeni k sodelovanju pri projektu skupnega evropskega interesa v zdravstvu Vlada RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi vsa zainteresirana podjetja in organizacije, da izkažejo svoj interes za sodelovanje na področju podpore pomembnih projektov skupnega evropskega interesa (angleško Important Projects of Common European Interest - IPCEI) v okviru strateških vrednostnih verig v zdravstvenem sektorju, kamor spadajo zdravila, vključno s cepivi in naprednimi terapijami, učinkovine in intermediati, medicinski pripomočki in diagnostika, biotehnologije, nanotehnologije, digitalne terapije, bioinformatika ter drugi zdravstveni izdelki in tehnologije.

