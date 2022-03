FOTO: Mariborska in ptujska porodnišnica prejeli najnovejši napravi, ki sta namenjeni zdravljenju zlatenice Lokalec.si V UKC Maribor in Splošni bolnišnici Ptuj so danes v okviru dobrodelnega projekta T-2 ljubi življenje, ki že od lani poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki v uporabo slovesno predali najnovejši napravi BL70, namenjeni zdravljenju zlatenice pri novorojenčkih z metodo fototerapije. Napravi za obsevanje z modro svetlobo je zdravstvenemu osebju v sodelovanju z društvom Slojenčki predala družba T-2

