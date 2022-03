Tretjo sezono serije The Witcher bodo snemali tudi v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem 24ur.com Slovenija je v zadnjih letih že več krat gostila tuje filmske ekipe, ki so v naših krajih našle popolne lokacije za filmske uspešnice in serije, ki so bile predvajane po vsem svetu. Čeprav so zaradi pandemije nekateri načrti ostali neuresničeni ali pa prestavljeni, se v času, ko se razmere vračajo v normalne, tuje produkcijske ekipe že odločajo, da bodo prihajajoče uspešnice prišle posnet v Slove...

