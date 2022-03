Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem danes obiskal Univerzitetni klinični center Maribor, kjer se je srečal z vodstvom bolnišnice in dekanom Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Na srečanju so spregovorili o pripravah in izvedbi investicijskih vlaganj v zdravstvo v UKC Maribor in na območju Mestne občine Maribor. Danes sta se premier Janez Janša in ...