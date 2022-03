Na predvečer Jurčičevega rojstva so se sinoči zbrali v dvorani gasilskega doma na Muljavi, da slavnostno zaključijo Jurčičevo leto, saj prej zaradi razmer to ni bilo možno, in to na najlepši način – z rojstvom knjige. Ta nosi naslov “Jurčič, pripovednik svojega in našega časa”, napisala jo je univerzitetna profesorica, slovenistka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Urška Perenič, ...