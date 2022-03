Vlada s koncesijami za nove žičniške naprave tudi na Krvavcu in Kopah RTV Slovenija Potem ko je vlada podelila koncesije za gradnje žičnic na Golteh, Rogli, Arehu, Voglu in v Kranjski Gori, je na petkovi dopisni seji sprejela še uredbe o koncesiji za gradnjo žičniških naprav Zvoh, Kopnik in Pahernik.

