Ob 13.47 se je v Zgornji Orlici, občina Ribnica na Pohorju, pri delu v gozdu pripetila delovna nesreča. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so poškodovanega občana oskrbeli na kraju, gasilci PGD Ribnica – Josipdol in Radlje ob Dravi, pa so ga s težko dostopnega terena prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bil prepeljan do kraja pristanka helikopterja, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. ...