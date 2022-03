Svet’ Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi. To pravi star vremenski pregovor za 24. februar. Prav na ta dan tudi pišem ta komentar, ko intenzivna agresija na Ukrajino poteka šele nekaj ur in je postalo jasno, da so odnosi med Zahodom in Rusijo postali ledeno hladni. Pravzaprav moram priznati, da še pred kratkim nisem verjel, da se bo ruski predsednik Vladimir Putin, vnuk Leninovega osebnega ...