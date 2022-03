Festival dokumentarnega filma bo po lanski spletni izdaji potekal v hibridni obliki. Od 9. do 16. marca bo v Cankarjevem domu, Kinodvoru in Slovenski kinoteki na ogled 22 celovečernih in trije kratki filmi, približno polovica jih bo na voljo na zahtevo. Pet celovečercev iz tekmovalne sekcije se bo potegovalo za najboljši film na temo človekovih pravic.