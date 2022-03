Kamničani dobili derbi v mariboru, ACH Volley potrdil prvo mesto SiOL.net Pred odbojkarji sta le še dva kroga rednega dela državnega prvenstva. Člani ACH Volley Ljubljana, ki so sredi tedna končali evropsko pot, tudi po sobotni tekmi 19. kroga v domačem prvenstvu ostajajo nrez poraza in imajo že zagotovljeno prvo mesto. Boj za drugo mesto pa ostaja odprt. Državni prvaki iz Maribora so ga skušali potrditi že danes, ko so gostili tretjeuvrščeni Calcit Volley, a so izgubili z 1:3. Triglavani so doma klonili proti Panviti, Novomeščani pa proti Črnučam.

