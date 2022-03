Goriška občina poziva občane, krajevna društva in ustanove k sodelovanju pri revitalizaciji zgodovinskega mestnega jedra, za kar bo imela na razpolago sredstva iz državnega načrta za okrevanje in odpornost. Skupno bo goriška občina imela na voljo kar dvajset milijonov evrov, ki jih namerava nameniti oživitvi tako grajskega naselja kot tudi sosednjega območja, ki zajema Travnik, Raštel in Trg Sv. A ...